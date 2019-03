Premierul Canadei, mesaj de felicitare pentru Bianca Andreescu, jucatoarea de origine romana care a castigat Indian Wells

Bianca Andreescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu, locul 60 WTA, a castigat, duminica, finala turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, dupa ce a intrecut-o, in finala, cu 6-4, 3-6, 6-4, pe germana Angelique Kerber, locul 8 WTA. Sportiva de 18 ani s-a impus dupa un meci de doua ore si 18 minute, obtinand cel mai important trofeu al carierei. Prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau, nu a ratat momentul si imediat a scris pe Twitter in engleza si franceza ca jucatoarea de origine romana a facut istorie: Bianca Andreescu rescrie istoria tenisului! Doar doua sportive au mai reusit asta ”From a wild card to the Indian Wells champion – Bianca Andreescu just made history ...