Premierul Dancila: Actul de educatie este fundamental pentru evolutia oricarei societati

Actul de educaţie este fundamental pentru evoluţia oricărei societăţi, a afirmat prim-ministrul Viorica Dăncilă, într-un mesaj transmis luni, cu ocazia începerii noului an şcolar. "Actul de educaţie este fundamental pentru evoluţia oricărei societăţi, este crucial pentru dezvoltarea României. Pentru elevi, noul an şcolar reprezintă studiul unor noi materii, descoperirea unui nou mod de a relaţiona cu informaţiile, precum şi cu cei din jur. Pentru cadrele didactice, începutul anului şcolar este un prilej de revedere sau cunoaştere a elevilor, de inovare în predare, precum şi de bucurie în faţa a noi provocări. Pentru decidenţi, această ocazie întruchipează efectele palpabile ale măsurilor asumate şi este o hârtie de turnesol care susţine crearea altor programe şi politici în domeniu", a spus Dăncilă, potrivit unui comunicat al Guvernului, transmis AGERPRES. Totodată, Viorica Dăncilă a precizat că Guvernul sprijină mentorii din educaţie şi elevii. "Dascălii au responsabilitatea imensă şi privilegiul deosebit de a forma minţile celor din faţa catedrei, de a le insufla curajul să gândească dincolo de standarde şi de a modela personalităţi ale unor viitori adulţi. De aceea, Guvernul pe care îl conduc sprijină mentorii din educaţie şi elevii, de la cei mai mici la cei mai mari, prin resurse alocate de la bugetul de stat care să asigure veniturile şi infrastructura necesară unui sistem de învăţământ performant", a arătat Dăncilă. Conform premierului, România poate face paşi susţinuţi în dezvoltarea sa ca furnizor al unui sistem de educaţie de calitate. "Sunt conştientă că în ceea ce priveşte învăţământul - această prioritate naţională, alături de Sănătate - am parcurs etape importante, dar esenţiale sunt cele care vor urma. România poate face paşi susţinuţi în dezvoltarea sa ca furnizor al unui sistem de educaţie de calitate, modern, în acord cu tendinţele europene şi care să răspundă provocărilor pieţei muncii. La acest nou început, copiilor şi tinerilor le doresc să se bucure de cunoaştere, părinţilor să fie mândri de reuşitele lor, iar dascălilor să-şi urmeze vocaţia!", a precizat Dăncilă.