Premierul Dancila: Avem o rectificare pozitiva, ceea ce indica o evolutie buna a economiei

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, joi seară, că rectificarea bugetară este pozitivă, precizând că acest fapt indică "o evoluţie bună a economiei". "Avem o rectificare pozitivă, ceea ce indică o evoluţie bună a economiei. După primele şapte luni, estimarea veniturilor la bugetul general consolidat pentru acest an a crescut cu aproape 6 miliarde de lei faţă de programarea iniţială. Dacă e să facem o comparaţie cu anul trecut, observăm că la prima rectificare bugetară în acest an avem o sumă mult mai consistentă, de peste cinci ori mai mare faţă de 2017. În ceea ce priveşte evoluţia Produsului Intern Brut, comparativ cu estimarea iniţială, după primele şapte luni din acest an, specialiştii apreciază că vom avea o creştere a Produsului Intern Brut în acest an, până la 945 miliarde lei, mai mare cu peste 37 miliarde lei faţă de cât estimam la început", a declarat Dăncilă, la Palatul Victoria. Ea a precizat că Guvernul îşi menţine ţinta de 2,97% din PIB în ceea ce priveşte deficitul bugetar. "În ceea ce priveşte deficitul bugetar ne menţinem ţinta de 2,97% din Produsul Intern Brut, deci sub pragul de 3% asumat faţă de Uniunea Europeană. Ştiu că la fel cum s-a întâmplat şi anul trecut, în spaţiul public, s-au exprimat multe îndoieli că Guvernul va reuşi să atingă această ţintă. (...) După primele şapte luni, deficitul este de 1,3% din PIB, ceea ce ne oferă suficient spaţiu pentru a ne încadra în ţinta asumată iniţial", a susţinut Dăncilă. AGERPRES/(A - autor: Mădălina Cerban, editor: Claudia Stănescu, editor online: Irina Giurgiu)