Premierul israelian Benjamin Netanyahu, la Antena 3: “Cand Romania iși va muta ambasada la Ierusalim, vom veni acolo cu covorul roșu”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a arătat, joi seara, într-un interviu exploziv acordat directorului Antena 3, Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii “Sinteza Zilei”, că relația cu Guvernul României este excelentă și că mutarea ambasadei României la Ierusalim și, implicit, recunoașterea de către România a Ierusalimului drept capitala Israelului este extrem de importantă pentru relațiile bilaterale dintre cele The post Premierul israelian Benjamin Netanyahu, la Antena 3: “Când România își va muta ambasada la Ierusalim, vom veni acolo cu covorul roșu” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.