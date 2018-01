Premierul nu il demite pe seful Politiei Romane: "E o nota buna ca faptasul a fost prins in 2 zile"

Premierul Mihai Tudose nu il demite, inca, pe seful Politiei Romane. Mai mult, ii mai da o saptamana sa vina cu explicatii. Suprinzator, premierul a tinut sa laude Politia Romana pentru faptul ca politistul pedofil, a fost prins in doua zile. Reamintim ca Tudose a avut miercuri dimineata o intalnire de o ora cu Bogdan Despescu, seful Politiei Romane, care i-a prezentat un raport premierului. Potrivit unor surse Realitatea TV, Tudose nu ar fi de acord cu demiterea lui Despescu, propusa de Carmen Dan. Ieri ministrul a transmis la Guvern propunerea de inlocuire a sefului Politiei Romane cu Catalin Ionita. Informatiile obtinute de Realitatea TV aratau ca Ionita ar refuza insa interimatul.



"E o nota buna ca faptasul a fost prins in doua zile", a spus Tudose, in deschiderea sedintei de Guvern.

Inca de marti, Mihai Tudose a vrut sa aiba, inainte de a lua orice decizie, o discutie fata in fata cu Bogdan Despescu, seful Politiei Romane. Intalnirea a avut loc miercuri dimineata, iar Tudose ar fi decis sa nu accepte demiterea lui Despescu, solicitata de Dan.

Ceva mai devreme, informatiile Realitatea TV aratau ca si Catalin Ionita, posibilul inlocuitor, ar fi refuzat interimatul propus de Carmen Dan.

Inainte de acest anunt, seful Politiei Romane l-a demis pe seful politistului pedofil, comisarul sef Vornicu Emanuel Rene:

"Urmare a concluziilor preliminare rezultate in urma verificarilor dispuse de seful Politiei Romane la Brigada Rutiera Bucuresti s-au dispus urmatoarele:

1.Eliberarea din functie a comisarului sef de politie Vornicu Emanuel Rene, sef Serviciu Supraveghere Rutiera Sectoarele 1,2,6 din cadrul Brigazii Rutiere, pana la clarificarea situatiei de fapt;

2.Informarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in vederea initierii unei analize privind modul de instrumentare a lucrarilor penale in care este cercetat cel in cauza, iar, in functie de rezultatul acesteia, dispunerea de masuri legale;

3.Cercetarea disciplinara a sefilor de schimb privind modul de instruire la intrarea in serviciu a politistilor rutieri, precum si a psihologului unitatii cu privire la activitatea desfasurata.

Precizam ca, verificarile sunt in desfasurare, pentru a se clarifica intreaga situatie de fapt, iar rezultatele vor fi aduse la cunostinta opiniei publice", se arata in comunicatul Politiei Romane.

