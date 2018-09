Premierul Olandei, lovitura pentru Romania, chiar la conferința de presa comuna cu Viorica Dancila

Premierul Viorica Dăncilă i-a solicitat, miercuri, omologului olandez, Mark Rutte, sprijinul Olandei pentru aderarea României la spaţiul Schengen, subliniind că ţara noastră îndeplineşte criteriile tehnice de accedere şi că această temă nu trebuie legată de problematica Mecanismul de Cooperare şi Verificare. Premierul olandez a ținut să transmită clar, inclusiv la București, că țara lui se va opune în continuare aderării României la spațiul Schengen.

"Având în vedere că România îndeplineşte criteriile tehnice privind aderarea la spaţiul Schengen, fapt confirmat de către Comisia Europeană, am adresat premierului olandez solicitarea de a susţine România în îndeplinirea acestui obiectiv. Cred cu tărie că România merită să fie în spaţiul Schengen şi că nu trebuie să legăm problematica Mecanismului de Cooperare şi Verificare de criteriile Schengen. În concluzie, în discuţia cu premierul Mark Rutte am subliniat potenţialul considerabil de dezvoltare în continuare a unei relaţii bilaterale dinamice în interesul cetăţenilor noştri. Nu vreau să vorbesc despre dispute politice interne, consider că acestea pot exista în toate statele membre ale UE. Important pentru mine este să aveţi încredere în capacitatea Executivului de la Bucureşti de a-şi îndeplini în mod corect mandatul, să avem relaţii bilaterale şi la nivel european cât mai bune", a afirmat Viorica Dăncilă în cadrul declaraţiilor comune susţinute la Palatul Victoria alături de premierul Regatului Ţărilor de Jos.

Premierul Olandei și-a început discursul spunând că nu este de aceeași părere cu Guvernul României în ceea ce privește Schengen.

”Nu suntem de acord pe toate punctele, cum este Schengen, este adevărat, dar suntem de acord pe multe alte puncte”, a explicat Mark Rutte.

De asemenea, în urma întâlnirii cu președintele Klaus Iohannis, Mark Rutte a explicat că Olanda leagă aderarea României la spațiul Schengen de MCV.