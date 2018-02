Premierul raspunde DUR criticilor de la Bruxelles, dupa cererea de revocare a sefei DNA: ‘S-au depasit atributiile...’

Premierul Viorica Dăncilă a venit cu o replică dură la afirmaţiile făcute de un oficial de la Bruxelles cu privire la Legile Justiţiei şi la cererea de revocare a Laurei Codruţa Kovesi.

Dăncilă susţine că eurodeputata socialistă Ana Gomes a avut declaraţii neinspirate, din dorinţa de a se face remarcată şi că, spune ea, poate fi comparată cu Monica Macovei, pentru modul în care îşi defăimează ţara.

“După părerea mea e o declaraţie total neinspirată. Doamna Ana Gomes, însuşi Portugalia a vrut să îi retragă imunitatea pentru defăimarea propriei ţări. Cred că putem să o asemănăm cu doamna Monica Macovei. E membră a fundaţiei Friends of Europe, patronată de domnul Soros, deci nu e în necunoştinţă de cauză a ceea ce vrea să inducă în România. Consider că şi-a depăşit atribuţiile de europarlamentar. Am discutat la Bruxelles cu oficialii europeni despre legile justiţiei şi i-am rugat să luăm legătura când e nevoie. Au fost întru totul de acord. Această privire la general nu e corectă. Inclusiv doamna Ana Gomes nu spune ce e incorect şi ce nu se poate aplica. Sunt intenţiile unui om care vrea să iasă în evidenţă.”, a declarat Viorica Dăncilă la România TV.

Eurodeputata Ana Gomes spunea recent că prin cererea de revocare a şefei DNA, Guvernul României confirmă temerile conform cărora încearcă să saboteze lupta anticorupţie. Oficialul european mai atrage atenţia ministrului Justiţiei şi asupra faptului că europarlamentarii si alţi funcţionari de la Bruxelles nu sunt proşti şi cunosc în detaliu situaţia din România pentru că se informează din mai multe surse.