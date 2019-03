Premierul Viorica Dancila a anuntat ca se va face o analiza a activitatii fiecarui ministru

"Am spus de această evaluare, la sfârşitul săptămânii va avea loc pe fiecare domeniu în parte evaluarea în funcţie de programul de guvernare. Bineînţeles, ca orice prim-ministru, îmi doresc ca programul de guvernare să fie transpus cât mai rapid în practică şi trebuie să văd la fiecare, din foaia de parcurs pe care a avut-o pe fiecare domeniu, ce am realizat, ce nu am realizat şi termenul până la care vom realiza obiectivele restante. Şi cred că acest lucru este un lucru de normalitate şi eu cred că fiecare ministru va acorda o atenţie deosebită nu numai a ceea ce a realizat, şi s-au realizat lucruri foarte importante, multe dintre ele care nu sunt încă cunoscute sau despre care nu s-a vorbit suficient în spaţiul public, şi trebuie să vorbim despre ele, pentru că fiecare lucru realizat are în spate munca ministrului, a echipei guvernamentale, şi cred că este normal ca fiecare obiectiv să fie adus în atenţia publică, să fie explicat oamenilor. În acelaşi timp, cred că este important ca ceea ce nu am realizat din programul de guvernare să avem o foaie de parcurs, să vedem când putem realiza aceste obiective, astfel încât să spunem că, la finalul mandatului, am îndeplinit într-o proporţie foarte mare obiectivele programului de guvernare. Cu acest program de guvernare am venit în faţa cetăţenilor şi cetăţenii, dincolo de jigniri, dincolo de scandalul pe care îl vedem aproape zi de zi, aşteaptă de la noi lucruri concrete", a spus premierul.