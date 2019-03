Premierul Viorica Dancila, despre biletele de tratament acordate pensionarilor: ''Aproximativ 60.000 de bilete de tratament balnear''

dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Viorica Dancila: „Pensionarii vor beneficia, in acest an, de aproximativ 60.000 de bilete de tratament” Guvernul va adopta in sedinta de marti o hotarare prin care pensionarii vor beneficia, in acest an, de aproximativ 60.000 de bilete de tratament, fiind alocate peste 335 de milioane de lei in acest scop, a informat premierul Viorica Dancila. Viorica Dancila, replica acida la criticile presedintelui: Iohannis nu are nicio limita! „Adoptam hotararea de Guvern prin care pensionarii vor beneficia si in acest an de aproximativ 60.000 de bilete de tratament balnear, care se vor acorda prin casele judetene de pensii publice”, a explicat Dancila, la inceputul sedintei Executivului. Ea a ...