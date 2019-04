Premierul Viorica Dancila: In niciun stat ambasadorii nu fac agenda prim-ministrului si eu nu am sa permit acest lucru

"Astăzi (miercuri - n.r.) am văzut punctul de vedere al unui grup de ambasadori. Am vrut să am o discuţie individuală cu fiecare ambasador din acest grup, dar au refuzat. Le reamintesc doamnelor şi domnilor ambasadori că suntem în România şi că am dialog direct cu omologii mei. Le recomand să se adreseze autorităţilor din ţara din care fac parte, pentru că în niciun stat ambasadorii nu fac agenda prim-ministrului şi eu nu am să permit acest lucru. Trebuie să arate respect pentru România, aşa cum ambasadorii noştri, în fiecare stat, fie membru al Uniunii Europene sau un stat terţ, au respect pentru statul respectiv", a spus premierul, la începutul şedinţei de Guvern.