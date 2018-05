Premierul Viorica Dancila, in vizita la Accademia di Romania din Roma. Ce expozitie a vizitat seful Executivului

Premierul Viorica Dăncilă a efectuat, astăzi, o vizită la Accademia di Romania din Roma, cea mai veche instituție românească de cultură din străinătate, ce aniversează în an centenar, 96 de ani de la întemeiere, informează Guvernul României.Cu această ocazie, prim-ministrul a vizitat expoziția „Arhitectură și Regalitate” inaugurată recent în spațiul galeriei instituției, un proiect organizat de Institutul Cultural Român, în parteneriat cu Primăria Municipiului București, prin creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție și Accademia di Romania in Roma.Expoziția poartă semnătura domnilor acad. prof. dr. Răzvan Theodorescu, prof. dr. arh. Augustin Ioan și prof. dr. arh. Marius Marcu-Lapadat, curator Ionel Stoicescu. Aceasta este organizată pe trei teme mari: „Arhitectura regilor și a reginelor României” (secțiune care ilustrează rolul direct al regilor și al reginelor României în realizarea unora dintre cele mai importante edificii din România), „Arhitectura reprezentativă în România influențată de regalitate și de monarhi” (temă dedicată influenței regalității în societate, în configurarea unor direcții în arhitectura din România) și „Expoziția expozițiilor regale” (secțiune care prezintă arhitectura așa cum se proiecta către societate dar și către spațiul internațional, arhitectura care contura practic imaginea Regatului României la saloanele internaționale de până în 1939. Expoziția este completată de filmul documentar „Reședințe ale Regalității Române” (subiect și scenariu de acad. prof. dr. Răzvan Theodorescu).Accademia di Romania in Roma (Școala Română din Roma) este o instituție științifică și culturală română înființată în temeiul unei legi a Parlamentului României care a hotărât la acea vreme, crearea de academii românești în străinătate. Inițiatorii acestui proiect au fost, în 1922, istoricul Nicolae Iorga și arheologul Vasile Pârvan.Activitatea științifică a Accademiei este coordonată în prezent de Academia Română și cea culturală de către Institutul Cultural Român, iar funcționarea sa logistică este asigurată de Ministerul Afacerilor Externe al României. Academia este una din cele 18 reprezentanțe culturale ale României, în afara granițelor.