Premierul Viorica Dancila, raaspuns pentru presedintele Klaus Iohannis: Nu vad niciun motiv ca sa-mi depun demisia"

"Am încercat. Asa cum am spus, de la învestirea mea am încercat să-mi păstrez echilibrul, să am o cooperare interinstituţională, am sunat astăzi pentru a-i comunica preşedintelui, pentru a avea o discuţie cu dumnealui. Mi s-a spus că este într-o întrunire şi nu poate răspunde şi că această întâlnire va dura până în jur de ora 11,00 şi atunci am comunicat că nu o să mă prezint astăzi la Cotroceni la acea întâlnire. Am sperat ca preşedintele să sune şi să putem discuta despre acest aspect, dar reacţia preşedintelui a fost o reacţie publică pe care am văzut-o cu toţii", a mai menţionat Dăncilă.