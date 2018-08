Premierul Viorica Dancila s-a intors mai devreme din concediu

Premierul Viorica Dăncilă şi-a scurtat concediul de odihnă cu o zi. Ea a ajuns, luni dimineața, la Palatul Victoria. Viorica Dăncilă trebuia să fie în concediu în perioada 6-13 august, potrivit unei decizii publicate, pe 31 iulie, în Monitorul Oficial. Atribuţiile sale privind conducerea operativă a Executivului au fost preluate de viceprim-ministrul Paul Stănescu. R.D. The post Premierul Viorica Dăncilă s-a întors mai devreme din concediu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.