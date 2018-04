Premierul Viorica Dancila si membrii Guvernului Romaniei s-au intalnit astazi cu secretarul general al Consiliului Uniunii Europene

„Guvernul României este angajat în avansarea procesului de pregătire a președinției României la Consiliul Uniunii Europene, iar asigurarea condiţiilor necesare exercitării cu profesionalism a mandatului țării noastre reprezintă un obiectiv prioritar al Guvernului pe care îl conduc. Chiar în ședința de Guvern de ieri, am prezentat prima contribuție a României la programul comun de lucru al trio-lui compus din România, Finlanda și Croația cu scopul de a defini împreună ce putem face în cele 18 luni când statele noastre vor deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Mai mult decât atât, am implicat de la preluarea mandatului pe toți colegii din Executiv în procesul laborios de pregătire, invitând alături de noi Parlamentul României și Administrația Prezidențială în a participa la acest efort de cea mai mare importanță pentru țara noastră. Astfel, am finalizat nominalizările echipelor dedicate activităților din cadrul grupurilor de lucru intensificând, cu suportul Secretariatul General al Consiliului, activitatea de formare, pentru a ne asigura că reprezentanții noștri vor face față cu brio rolului pe care îl vor deține începând cu 1 ianuarie 2019. În acest sens, putem afirma că România este pregătită să își asume președinția din umbră a Consiliului pe perioada președinției austriece și privim discuția de astăzi ca o etapă extrem de importantă în ceea ce înseamnă acțiunile viitoare ale Guvernului României în acest proces de pregătire“, a afirmat șeful Executivului.