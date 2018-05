Premierul Viorica Dancila va da curs invitatiei presedintelui Klaus Iohannis si va merge marti la Cotroceni. Mesajul transmis presedintelui

Viorica Dancila si Klaus Iohannis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila va da curs invitatiei presedintelui Klaus Iohannis de a avea marti, la Palatul Cotroceni, consultari pe teme de politica externa, au confirmat pentru Agerpres surse guvernamentale. Presedintele Klaus Iohannis a invitat-o pe sefa Executivului, Viorica Dancila, marti, la Palatul Cotroceni, la consultari pentru clarificarea unor aspecte ce tin de politica externa, informeaza Administratia Prezidentiala. Vezi si: Calin Popescu Tariceanu, despre chemarea lui Melescanu la Cotroceni: Nu se scurtcircuiteaza premierul "Stimata doamna prim-ministru, avand in vedere opiniile exprimate de Guvern in legatura cu evolutii recente din politica externa, in teme ...