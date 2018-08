Premierul Viorica Dancila va prezenta la ora 19:00 detalii despre rectificarea bugetara - LIVE TEXT

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a anuntat, la inceputul sedintei de Guvern, ca la ora 19:00 va prezenta detaliile rectificarii bugetare, care va fi pozitiva si care va fi facuta in a doua jumatate a lunii august. "Avem o rectificare bugetara pozitiva. Avem venituri in plus la bugetul general consolidat per sold de aproape 6 miliarde de lei. La ora 19.00 voi prezenta detaliile rectificarii bugetare. Ordonanta de recificare va fi adoptata in a doua jumatate a lunii august”, a spus Viorica Dancila. Declaratiile vor putea fi urmarite LIVE TEXT pe BZI.ro. LIVE TEXT Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...