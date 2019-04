Premii pentru micii pianisti ai Colegiului National de Arte Regina Maria

Elevii Colegiului Național de Arte „Regina Maria” au obţinut din nou premii importante, promovând valorile muzicii românești.consilierul de imagine al colegiului, spune că "duminică, 31 martie 2019, a avut loc, la Liceul ”George Enescu” din București, Concursul Național de Muzică Românească „Pro Piano”, ediţia a II-a. Evenimentul a fost organizat de fundația cu același nume".Aceasta mai spune că la clasa a II-a, premianții au fost: Rusu Irina cu premiul I, Antohe Crina cu premiul I și premiul special pentru muzicalitate, coordonați de doamna profesoară de pian Inga Dășanu.La clasa a III-a, Neamțu Diana a obținut premiul I și premiul special pentru muzicalitate, coordonată de doamna profesoară de pian Inga Dășanu.La clasa a V-a, elevul Irimia Bogdan Mihai a fost răsplătit cu premiul I, acesta fiind coordonat de doamna profesoară de pian Victoria Boicenco.La clasa a VI-a, eleva Condrat Iris Maria a obținut premiul II, sub îndrumarea doamnei profesoare de pian Victoria Boicenco.Din juriu au făcut parte personalități ale pianisticii moderne românești.În aceeași perioadă, s-a desfășurat, la Iași, Concursul de Interpretare Pianistică „Piano Artis”, ediția a IX-a, la care au participat și elevii Colegiului Național de Arte „Regina Maria”, obținând rezultate remarcabile.La clasa I, Cutova Eluryn Ioana a obținut premiul I, iar la clasa a III-a, Cutova Inya, tot premiul I, îndrumate de domnul profesor de pian Ioan Caruțiu.Filip Irisa, de la clasa a V-a, a fost răsplătită cu premiul I, fiind coordonată de doamna profesoară de pian Marina Dunărințu.Eleva Tașu Antonia, clasa a VI-a, a reușit și ea perfomanța de a obține premiul I, sub îndrumarea doamnei profesoare de pian Adela Stoica.Elevul Florescu Paul, clasa a VII-a, a primit din partea juriului premiul I, iar Niță Aram, clasa IX-a, a obținut premiul II, fiind coordonați de doamna profesoară de pian Sabina Oprea.