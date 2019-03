Premiu special pentru Maurer Imobiliare in cadrul Galei Profesionistilor in Imobiliare

Imobiliare.ro, cel mai cunoscut portal de imobiliare de pe plan național, a organizat în data de 22 martie, o nouă ediție a Galei Profesioniștilor în Imobiliare, la Athenee Palace Hilton din București.Întrucât Clubul Profesioniștilor în Imobiliare aniversează, în acest an, 10 ani de evenimente dedicate breslei de real estate din România, au pregătit o ediție specială a Galei în care s-au reunit aproape 200 de profesioniști din domeniul imobiliar pentru a lua parte la decernarea celor mai râvnite premii din real estate-ul românesc.Două jurii formate din specialiști în domeniu și din membri ai echipei Imobiliare.ro, au analizat și punctat candidaturile înscrise în concurs și au ales finaliștii celor peste 25 de categorii din cele trei domenii: agenții imobiliare, dezvoltatori imobiliari și oameni în imobiliare. Votul publicului introdus pentru prima oară la această ediție a galei a ajutat la determinarea câștigătorilor.Maurer Imbiliare, companie care și-a câștigat o poziție privilegiată pe piața imobiliară locală, dar care și-a pus amprenta într-un mod pozitiv în ultimii doi ani și pe piețele imobiliare din alte orașe ale țării a obținut premiul special al Galei, fiind desemnată compania cu cea mai accelerată dezvoltare națională.Orașele în care Maurer Imobiliare ”construiește visurile românilor” și care s-au așezat în ultimul timp pe harta extinderii companiei la nivel național vor purta amprenta acestei companii prin proiectele demarate aici. Acestea vor transpune, întru totul, valorile promovate de această companie până în prezent în orașe precum Brașov și Sibiu.Orașul Constanța se bucură de prezența companiei pe piața imobiliară din anul 2017 odată cu demararea proiectului Maurer Residence Constanța, care va însemna ”acasă” pe malul mării pentru locuitorii orașului dar poate fi luat în considerare și ca investiție într-o casă de vacanță pe litoral.În anul 2018 s-au așezat pe harta extinderii companiei la nivel național alte două orașe importante de pe teritoriul țării: orașul Târgu Mureș în care se va construi un alt ”oraș din interior orașului” – ansamblul rezidențial Maurer Residence Târgu Mureș și orașul Cluj care va găzdui o clădire emblemă a orașului – Maurer Panoramic.Simon Maurer, fondatorul companiei Maurer Imobiliare mărturisește care ar fi ingredientul principal care stă la baza acestui drum ascendent pe care l-a avut compania: ”Suntem mândri de evoluția noastră de până acum și suntem încrezători că, mai presus decât forța, determinarea și implicarea umană răspunzătoare pentru ceea ce suntem noi în momentul de față este forța Divină. Pentru oricare pas pe care l-am făcut înainte îi suntem pe deplin recunoscători divinității. Fără credință nimic nu ar fi fost posibil.”este un ansamblu rezidențial model, aflat sub semnătura, proiectat astfel încât să ofere o paletă largă de facilități, necesare unui stil de viață modern, adaptat standardelor occidentale.Ansamblul rezidential ofera o gama variata de apartamente, cu preturi ce incep de la 48,000 de Euro. Cu toate acestea, Maurer Residence Constanta reuseste sa pastreze preturile mici si nu fac compromisuri cand vine vorba de calitate: atentie la detalii, apartamente predate complet finisate, loc de parcare si boxa inclusa in pretul de achizitie, spatii verzi pentru un aer curat, curatenie intretinuta de echipa proprie de administratie, paza si locuri de parcare subterane si supraterane.Daca vrei sa descoperi activitatea celor de la Maurer Residence Constanta, ce cuprinde stadiul actual al lucrarilor, dar si planurile lor de viitor, atunci esti asteptat, echipa Maurer Imobiliare promite ca atunci cand le vei pasi pragul, vei sti ca grija pentru comunitate si pasiunea pentru calitate sunt lucruri de care tu si familia ta veti beneficia din plin.II gasesti in fiecare zi la sediul din Strada Milano, nr 21. Daca timpul nu iti permite, ii poti contacta si la numarul de telefon 0728 111 777 sau accesand www.maurerconstanta.ro