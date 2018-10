Premiul Nobel pentru Pace a fost castigat de un medic congolez si de o activista de doar 23 de ani

Premiul Nobel pentru Pace google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premiul Nobel pentru Pace a fost castigat, astazi, de un medic congolez si de o activista pentru drepturile omului, care are doar 23 de ani. Cei doi au fost rasplatiti pentru lupta impotriva violentei sexuale, folosita ca arma in zonele de razboi. Tanara premiata are in spate o poveste dramatica. Ea este una dintre cele peste trei mii de victime ale abuzurilor sexuale comise de teroristii Statului Islamic. Sezonul premiilor Nobel s-a incheiat odata cu anuntarea castigatorilor Nobelului pentru Pace. Marii favoriti ai acestui an au fost presedintele Donald Trump si dictatorul nord-coreean, Kim Jong-Un. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...