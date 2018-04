Preot, despre obiceiul aducerii luminii sfinte de la Ierusalim: "Nu va jucati cu imprevizibilele consecinte teologice ale unei improvizatii facute doar pentru impresia maselor!"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Preotul Ioan-Florin Florescu, care a emigrat in 2011 in Scotia, comenteaza critic pe blogul sau traditia, de data recenta, a aducerii luminii sfinte de la Ierusalim, cu avionul. Acesta a emigrat in 2011 in Marea Britanie, la Edinburgh, dupa ce in tara a fost, printre altele, cercetator stiintific la Universitatea din Iasi si s-a ocupat de prima editie critica a Bibliei din 1688. O inovatie periculoasa tinde sa devina traditie in Biserica Ortodoxa Romana: aducerea cu avionul a luminii sfinte de la Ierusalim, in seara de Inviere. Episcopiile din toata tara sunt invitate sa-si trimita la aeroport delegatiile pentru preluarea luminii sfinte. Ma intreb, ce se intampla daca, sa zicem, avionul nu poate ateriza sau zborul este anulat, ...