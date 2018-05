Preotul banuit initial ca a violat-o si ucis-o pe micuta Estera, ipoteza tulburatoare: "Criminalul a dat o stire falsa, ca e ala de acolo ..."

Ucigasul Esterei, micuta de doar 5 ani violata si ucisa cu sange rece, este in continuare in liberate, intr-un cartier din Baia Mare.



Politia Romana a trimis in nordul tarii echipe de specialisti ai Institutului de Criminalistica. Mai exact, psihologi specializati in realizarea profilurilor infractorilor. Mai ales, ale criminalior.



Rezultatele probelor recoltate de la locul crimei au fost comparate deja cu datele tuturor fostilor condamnati pentru act sexual cu minor sau pornografie infantila, eliberati in ultimii trei ani.



In cele sapte zile de la moartea Esterei, sute de persoane au fost audiate. Copii. Parinti. Rude si vecini. Nimeni nu a fost retinut. Pentru prima data, a vorbit public primul suspect.

Un fost preot, absolvit intre timp de orice vina.



El a lansat chiar o ipoteza socanta: spune ca adevaratul ucigas i-ar fi pus pe o pista falsa pe anchetatori.



"Criminalul a dat o stire falsa, ca ala de acolo e, ca a fost unul cu barba. Nu sunt singurul cu barba din zona. Nu am facut absolut nimic la nimeni, niciodata", a declarat Radu Gherman.



Apropiatii familiei fetitei sustin ca autorul vine in continuare la locul unde a fost gasita Estera, potrivit observator.tv.

