Preotul care a cucerit inimile publicului de la Britain's Got Talent. Melodia emotionanta pe care a cantat-o impecabil - VIDEO

Parintele Ray Kelly are 64 de ani si a fost aplaudat la scena de deschisa la preselectiile Britain's Got Talent 2018. Preotul a ales sa interpreteze melodia "Everybody Hurts", a formatiei REM, iar reprezentatia lui a emotionat audienta. "O iubesc pe Susan Boyle, iar unul dintre visele mele este cant in duet cu ea. Are o voce uimitoare", a spus parintele Ray Kelly. Povestea parintelui Ray Kelly este una extrem de interesanta. Inainte sa urce pe scena de la Britain's Got Talent, preotul a lansat doua materiale discografice. Unul dintre albume, cel intitulat "Where I Belong" a fost comercializat in peste 40 000 de exemplare, iar cel de-al do ...