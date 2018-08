Prepara acest remediu natural si bea amestecul pe stomacul gol in fiecare dimineata. Iata cum iti poate ajuta organismul

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lamaia si uleiul de masline se numara printre alimentele-minune care aduc zeci de beneficii sanatatii, in special cele hepatice. Dintre remediile farmaciei verzi, cura de detoxifiere cu ulei de masline si lamaie s-a dovedit a fi cea mai eficienta pentru a elimina toxinele de la nivelul ficatului. Amintit adesea in Biblie, uleiul de masline este cea mai veche grasime vegetala descoperita de oameni. In vremuri de demult, egiptenii le dadeau grecilor grane pentru a primi in schimb ulei de masline. Lichidul galben-verzui era considerat cea mai valoroasa marfa de negot. Nu doar in alimentatie se regasea adesea uleiul de masline. Tratamentul multor afectiuni, dar si retetele cosmetice contineau acest ulei pretios, care detine propriet ...