Preparate gatite la cuptor, la Splend'Eat, noua locatie din food court Palas - FOTO

Recent, in food court Palas s-a inaugurat un nou restaurant, cu propuneri ispititoare pentru pofticiosi si nu numai. Splend`Eat isi rasfata clientii cu propuneri culinare sanatoase, aromate si proaspete, pentru ca sunt pregatite la cuptor. Splend`Eat este situat in food court Palas, in vecinatatea Inmedio, si isi intampina clientii cu o amenajare ce pune accent pe elemente naturale, care invita la relaxare. Tot spre natural se indreapta si meniul noii locatii, pentru ca preparatele sunt gatite la cuptor, astfel incat sa isi pastreze gustul si proprietatile, dar si pentru a fi mai sanatoase. Pentru retetele Splend`Eat se folosesc ingrediente de cea mai buna calitate si, pe cat posibil, de la furnizori locali. Pentru ...