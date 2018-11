Presa americana lanseaza o ipoteza neasteptata dupa despartirea dintre Simona Halep si Darren Cahill

Darren Cahill si Simona Halep google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vestea despartirii dintre Simona Halep si Darren Cahill continua sa starneasca ecouri in presa de specialitate din strainatate. Jurnalistii americani de la Lob And Smash scriu marti ca despartirea dintre Simona si Darren ar putea fi doar temporara. "Cahill ar putea sa redevina antrenorul numarului 1 mondial in viitorul apropiat", scrie sursa citata. In aceste conditii, americanii se asteapta ca Simona sa numeasca in perioada urmatoare un interimar. Din cate se pare, nu va fi un nume greu al tenisului, ci doar o persoana care sa o ajute pana cand Cahill va dori sa revina in echipa. Vezi si: Darren Cahill a rememorat cele mai frumoase momente alaturi de Simona Halep. Care ...