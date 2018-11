Presa britanica anunța ca un Acord privind BREXI-ul este iminent. Guvernul denunța `speculațiile`

Cotidianul britanic The Sunday Times a difuzat în noaptea de sâmbătă spre duminică informaţii potrivit cărora un aranjament vamal privind întreg teritoriul Marii Britanii va fi inclus în acordul de ieşire a ţării din UE pentru a evita necesitatea unei "plase de siguranţe irlandeze", dar biroul premierului Theresa May a precizat că acestea sunt "speculaţii", relatează Reuters.

Vezi și: LOVITURA de graţie pentru Liviu Dragnea: Toate secretele Tel Drum au ajuns în presă - 'Teleorman Leaks'

The Sunday Times a scris că acest plan ar evita necesitatea ca Irlanda de Nord să fie tratată în mod diferit, ceea ce a reprezentat până acum principala problemă în calea încheierii unui acord pentru Brexit, care urmează să aibă loc în martie 2019.



Reuters a relatat vineri că UE a sugerat că un aranjament vamal post-Brexit care să acopere întreaga Mare Britanie ar putea asigura părţii continentale a ţării ceva libertate de a stabili reguli comerciale, păstrând în acelaşi timp provincia Irlanda de Nord aliniată cu UE.



Cabinetul lui May se va întâlni marţi să discute planul ei, iar şefa executivului speră că vor exista suficiente progrese până vineri pentru ca UE să anunţe un summit special al Consiliului European, a anunţat The Sunday Times.



Pregătirile pentru un acord final "sunt mult mai avansate decât s-a dezvăluit anterior", menţionează ziarul, precizând că situaţia va duce la publicarea unui document de peste 50 de pagini.



Întrebat despre informaţiile publicate de The Sunday Times, un purtător de cuvânt al biroului premierului a declarat: "Acestea sunt toate speculaţii. Prim-ministrul a fost clar că realizăm progrese bune în privinţa viitoarei relaţii şi 95% din acordul de retragere este acum convenit, iar negocierile continuă".



Peste 70 de oameni de afaceri de prim-plan solicită, prin intermediul unei scrisori deschise, să aibă loc un vot popular privind termenii finali ai Brexitului, avertizând că ţara se confruntă "fie cu un Brexit legată la ochi, fie cu un Brexit dur distructiv", a relatat ziarul.