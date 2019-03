Presa italiana anunta plecarea lui Chiriches de la Napoli

Vlad Chiriches google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presa italiana scrie astazi ca oficialii clubului Napoli sunt nemultumiti de problemele fizice dese ale fundasului Vlad Chiriches, astfel ca ii cauta inlocuitor capitanului echipei nationale a Romaniei. Primul verdict în cazul lui Vlad Chiriches. Daca se confirma, rateaza "dubla" cu Suedia si Insulele Feroe In aceeasi situatie se afla si fundasul spaniol Raul Albiol, si el accidentat in aceasta perioada, scrie Corierre dello Sport. Napoli ii are in vedere pentru un transfer din vara pe fundasul francez de 23 de ani de la FC Barcelona, Clement Lenglet, si pe un alt francez, de 22 de ani, de la Valencia, Mouctar Diakhaby. Chiriches a suferit o leziune musculara la coapsa dreapta ...