PRESA: Președintele poate refuza ori de cate ori vrea propunerile pentru șefia DNA

Primul ministru britanic Theresa May a cerut luni UE să nu permită ca problema graniţei cu Irlanda să afecteze discuţiile legate de Brexit, declarând că încă mai crede că o înţelegere este posibilă, deoarece un oficial UE a afrmat că şansele unui Brexit fără acord au crescut, relatează Reuters.

Ordonanta de modificare a legilor justitiei nu nu este decat un praf aruncat in ochii Comisiei de la Venetia, ale carei recomandari nu le respecta, ba dimpotriva. Pentru ca in spatele acestui praf sunt vizate adevaratele tinte ale lui Tudorel Toader si ale PSD.

Chiar daca suntem deja la jumatatea lunii octombrie, Guvernul, prin Compania de Autostrazi, a inaugurat doar putin peste o treime din cei 100 de kilometri de sosea de mare viteza pe care i-a promis pentru Centenar. Iar asta inseamna ca, in ciuda asigurarilor date de autoritati, si in acest an, dar s ...