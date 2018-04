Presedinta ICCJ rupe tacerea: Informatia care arunca in aer scandalul protocoalelor secrete

Cristina Tarcea, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, vorbeşte despre protocolul secret semnat de instituţia pe care o conduce şi SRI. Judecătoarea oferă o informaţie de-a dreptul halucinantă: între 2009 şi 2014, mandatele de interceptare pe siguranţă naţională s-au dat de ÎCCJ în baza protocolului, nu în baza legii.

"Am rămas surpinsă când am aflat că şi noi avem un protocol. Este încheiat în 2009 şi nu mai are aplicabilitate de la 1 februarie 2014. Am rămas surpinsă de persoana care l-a semnat. Am încercat să-mi explic raţiunea unui asemenea protocol. Eu nu găsesc decât o singură explicaţie", a declarat Tarcea într-un interviu la Antena 3.

Judecătoarea a explicat că România a fost condamnată la CEDO pentru că mandatele de interceptare erau date de procurori, nu de judecători. Cum nu exista un cadru legal în acest sens, s-a semnat protocolul între SRI şi ÎCCJ.

"După decizia CEDO, nu a existat un cadru legal astfel încât instanţele să aprobe interceptările, nu parchetele. Despre protocol nu vă pot spune nimic pentru că nu este finalizată procedura de desecretizare. Am spus că nu mai este aplicabil de la 1 februarie 2014 pentru că prin Legea 255/2013 s-a reglementat procedura de acordare a autorizaţiilor de interceptare de către ÎCCJ", a mai declarat şefa ÎCCJ.

