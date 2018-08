Presedintele ANSVA: "Au fost omorati in total 49.816 porci"

Porc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Geronimo Raducu Branescu, a anuntat, miercuri seara, ca se inregistreaza 524 de focare de pesta porcina africana in toata tara, fiind omorati in total 49.816 porci, transmite Mediafax. "Sunt inregistrate 524 de foscare de pesta porcina africana in toata tara, respectiv 521 la gospodarii si trei in exploatatii profesionale. Cea mai mare exploatatie profesionala este in Tulcea", a declarat presedintele ANSVSA, Geronimo Raducu Branescu. In total, au fost omorati 49.816 porci. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...