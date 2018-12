Presedintele care vrea si care nu vrea

Sorin Rosca Stanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Klaus Iohannis si-a luat cu de la sine putere libertatea de a juca tontoroiul pe Legea Fundamentala. El poate va numi astazi noii ministri, dupa ce in prealabil ii va revoca tot prin decret pe cei remaniati. Dar poate refuza sa o faca in cazul unuia dintre cei doi. Sau poate pur si simplu sa mai astepte. Pur si simplu domnul Klaus Iohannis a scapat de sub controlul legii. Constitutia Romaniei, ca de altfel Constitutia oricarui alt stat, este facuta in asa fel incat, indiferent de atributiile incredintate presedintelui, chiar si intr-o republica prezidentiala, acesta trebuie sa se supuna unor reguli. Nu tot ceea ce se intampla este supus liberului sau arbitru. La fel se intampla si in ...