Presedintele CJ Sibiu a spus ca va construi un nou spital judetean chiar si fara sprijinul Ministerului Sanatatii

Cele două condamnate definitiv în România, fugite în Costa Rica, Elena Udrea și Alina Bica, ambele cu funcții înalte în țara lor, au cerut eliberarea din arest, dar judecătorii țării în care s-au refugiat, au respins, vineri seara, cererea. Ele au cerut să fie judecate sub control judiciar sau să li ...

Odata cu victoria inregistrata de Hermannstadt in deplasarea de la Sepsi Sf. Gheorghe, AFC Hermannstadt a depasit-o pe Dinamo in clasamentul Ligii 1, ceea ce inseamna ca gruparea antrenata de Mircea Rednic a coborat pe loc retrogradabil.

Scandalul Florin Salam. CANCAN.RO a anunțat, în exclusivitate, că Birică și Mircea Nebunu, cel care l-a acuzat pe primul că l-a răpit și sechestrat pe Florin Salam , s-au împăcat și v-a prezentat poza în care cei implicați zâmbesc. Dar cum a decurs discuția dintre ei la o terasă din Milano? Scandalul Florin Salam. CANCAN.RO […] The post EXCLUSIV. Scandalul Florin Salam. Așa s-au împăcat Birică, ”răpitorul” manelistului, și Mircea Nebunu! VIDEO INCENDIAR appeared first on Cancan.ro.