Presedintele Colegiului Medicilor din Iasi vine la BZI LIVE. Dr. Liviu Oprea va face dezvaluiri interesante 

Liviu Oprea BZI LIVE google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Saptamana la BZI LIVE debuteaza cu o emisiune medicala. Luni, 29 octombrie 2018, de la ora 13.00, in studioul BZI LIVE este prezent dr. Liviu Oprea, presedintele Colegiului Medicilor din Iasi. Invitatul moderatoarei Roxana Caraiman va vorbi despre rolul si importanta acestei organizatii profesionale, dar si despre proiectele are se desfasoara in cadrul aceste organizatii profesionale. De asemenea, dr. Liviu Oprea va face dezvaluri privind rezultatul anchetelor desfasurate in cadrul comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor in urma acuzatiilor de malpraxis depuse de pacienti impotriva medicilor. Toti cei interesati ii pot adresa intrebari dr. Liviu Oprea, presedintele Colegiului Me ...