Presedintele Comisiei care schimba Codul Penal: 'Nu facem decat sa normalizam viata in Romania'

Comisia specială pentru legile din domeniul justiţiei a avut joi o primă şedinţă pe tema modificării Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală. Preşedintele Comisiei, Florin Iordache, a declarat că s-a aşteptat finalizarea legilor justiţiei (303, 304 şi 317 din 2004) înainte de a se intra pe coduri, tocmai pentru a se evita confuziile.

"Prin aceste initiative, nu facem decat sa normalizam viata in Romania, care trebuie sa fie gestionata de niste reguli clare. Deciziile CCR treneaza si cum Mnisterul Justiţiei si Parlamentul, in termen de 45 de zile, nu le-au pus in concordanta, se simtea nevia, pentru intrarea in normalitate", a declarat Iordache, la finalul şedinţei în care s-a stabilit că dezbaterile pe fond vor începe pe 2 mai.

Potrivit lui Iordache, nu este luată în calcul emiterea unei ordonanţe de urgenţă pe coduri. "Tocmai de aceea discutam in parlament. Din informatiile mele, Ministerul Justiţiei nu ia in calcul emiterea unei ordonanţe de urgenţă. Deja a trecut termenul adoptatii directivei. Invitam si Ministerul Justiţiei, dar si asociaţiile profesionale, CSM, ICCJ, Parchetul General, toti cei interesati sa isi exprime propriile propuneri. Printr-o dezbartere transparenta, Codul Penal, Codul de Procedura Penala si Codul de Procedura Civila o sa fie in concordanta cu prevederile europene si deciziile CCR", a mai declarat Iordache.

Florin Iordache a susţinut că Ministerul Justiţiei nu a avut nicio implicare în proiectele publicate de site-ul Camerei Deputaţilor, cu privire la modificarea celor trei coduri, în ciuda faptului că Tudorel Toader afirma în luna februarie că a trimis la Parlament propriile proiecte pe această temă. Întrebat dacă propunerile de modificare a codurilor nu avantajează anumite persoane, cum ar fi Liviu Dragnea, Iordache a afirmat că legile nu sunt făcute cu dedicaţie.