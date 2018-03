Presedintele Consiliului Fiscal DESFIINTEAZA revolutia fiscala: 'O NEBUNIE pe care nu a inteles-o nimeni nici pana astazi...'

Atunci când vine vorba de dragoste, fiecare persoană are propriul stil de a iubi. Citește mai departe...

Anul trecut, oamenii de stiinta au facut un pas important spre crearea urmatoarei generatii de calculatoare. Au stocat informatia bazata pe lumina sub forma de unda sonora pe un cip de calculator.

Un inalt demnitar a fost amenintat sa recunoasca o declaratie a propriei vinovatii cu toate ca acesta nu a vrut sa o faca, a informat Victor Ciutacu in emisiunea sa, inainte de a da publicitatii caseta.

Medici putini, garzi epuizante, interventii multe, teama de esec si de a nu-ti pierde pacientul. Asta traiesc medicii din Romania zi de zi, iar acest stres prelungit se transforma, de cele mai multe ori, in sindrom "burnout". Adica epuizare fizica si psihica, neglijarea propriei stari de sanaate, ce poate culmina cu decesul.

Un om de afaceri britanic ar fi violat o romanca, in timp ce aceasta dormea, in apartamentul sau de lux, dupa ce au impartit un taxi la plecarea dintr-un club de noapte exclusivist din Londra. Valentin Kryzyzyk, de 27 de ani, din Battersea, este acuzat ca a violat o romanca, dupa ce au petrecut amandoi seara in acelasi club extrem de exclusivist din Mayfair - Maddox Club, relateaza Daily Mail.