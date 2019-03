Presedintele CSM, Lia Savonea, apel public: "Exista riscul ca justitia sa fie folosita in scop politic"

Lia Savonea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea, a facut in cursul zilei de astazi un apel public prin intermediul caruia cere respectarea independentei justitiei. ”In calitate de Presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii si in considerarea principiului cooperarii loiale intre puterile statului, in data de 27.03.2019 am dat curs invitatiei Presedintelui Romaniei de a participa la o intalnire pe tema situatiei actuale din sistemul judiciar, intalnire ce a avut loc la Palatul Cotroceni. Temeiul invitatiei Presedintelui Romaniei a vizat „modificarile recente si succesive aduse legilor justitiei, ce au generat reactii atat in plan intern, cat si european", iar ...