Presedintele Donald Trump ameninta cu inchiderea completa a frontierei cu Mexicul si autorizeaza militarii sa foloseasca forte letale

Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a repetat joi amenintarea ca va inchide complet frontiera cu Mexicul si a autorizat militarii americani adusi in sprijinul granicerilor si vamesilor sa foloseasca in acest scop forte letale, informeaza DPA si Reuters. "Daca va fi nevoie, vor folosi forta letala. Am dat OK-ul - sper sa nu fie nevoiti sa faca asta", a spus presedintele. Trump a declarat reporterilor, in Florida, ca daca situatia creata de caravana de migranti din America Centrala, care a ajuns la frontiera de nord a Mexicului, va scapa de sub control, SUA isi vor inchide complet granita pe o perioada nedeterminata. "Adica intreaga frontiera", a precizat el reporterilor la Pal ...