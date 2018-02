Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, martor la ultimul discurs al lui Trump

Preşedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, participă, în perioada 21-24 februarie, la Washington, la una dintre cele mai importante conferinţe anuale ale conservatorilor americani, conferinţă care la care Preşedintele SUA, Donald Trump, a vorbit despre principalele sale direcţii de acţiune în politica internă.

“Discursul lui Donald Trump a durat mai mult de o oră, iar remarcile acestuia, fie că era vorba de fraze pregătite sau de glume spontane, s-au referit la reduceri de impozite, politica cu privire la imigraţie, asistenţă medicală şi economia SUA. Preşedintele SUA a avut multă trecere în faţa celor prezenţi, lucru extrem de important dacă ne gândim că această conferinţă este locul de naştere al conservatorismului modern, este locul în care activiştii conservatori, care lucrează între oameni, la firul ierbii, se întâlnesc cu elitele de la Whashington. Această conferinţă, la care participă cei mai importanţi oameni din administraţia de la Casa Albă , este locul în care idelile se transformă în acţiune în politica americană”, a declarat Eugen Tomac.



Liderul deputaţilor PMP participă la acestă conferinţă alături de senatorul PMP Vasile Cristian Lungu şi de Sorin Roiban, coordonator Romanian GOP (Românii Republicani), la invitaţia lui Matt Schlapp, preşedintele Chairman of the American Conservative Union.

“Am participat până în prezent la mai multe reuniuni, de toate nivelurile, ale republicanilor americani şi consider că România are nevoie de cât mai mulţi prieteni în Administraţia Trump. Conservatorii americani sunt deschişi, direcţi şi pragmatici în relaţiile lor cu parteneri din diverse colţuri ale lumii. Am construit legături puternice în această comunitate politică şi sper ca eforturile noastre să aducă beneficii acasă”, a mai adaugat Eugen Tomac, preşedinte executiv al PMP, într-un comunicat remis ŞTIRIPESURSE.RO .