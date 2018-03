Presedintele Iohannis a promulgat proiectul privind Telemunca. Salariatii vor putea lucra de acasa, pe Internet

Presedintele Iohannis a promulgat proiectul de lege privind Telemunca, care vizeaza forma de organizare a muncii prin care salariatul, in mod regulat si voluntar, isi indeplineste atributiile specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine, in alt loc decat locul de munca organizat de angajator, cel putin o zi pe luna, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor.

Legea, care reglementeaza activitatea de telemunca, defineste telemunca astfel:„Forma de organizare a muncii prin care salariatul, in mod regulat si voluntar, isi indeplineste atributiile specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine, in alt loc decat locul de munca organizat de angajator, cel putin o zi pe luna, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor”.

Parlamentul a eliminat o limitare a telemuncii la contractele cu norma intreaga, asa cum era prevazuta in proiectul de lege intiat de Guvern. Astfel, telemunca va fi reglementata si pentru contractele cu timp partial de lucru (part-time).

Angajatii care s-ar putea incadra in activitatea de telemunca, ce implica tehnologia informatiei, sunt: programatorii, content marketerii, specialistii in SEO (optimizarea site-urilor pe motoarele de cautare), specialisti in social media etc. Lia Olguta Vasilescu spune, insa, ca legea privind telemunca nu se va aplica video-chat-urilor, care sunt ilegale.

Potrivit legii, angajatorul este indreptatit sa verifice activitatea telesalariatului. In cazul activitatii de telemunca, contractul individual de munca trebuie sa contina, in afara elementelor prevazute la art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, urmatoarele:

a) precizarea expresa ca salariatul lucreaza in regim de telemunca;

b) perioada si/sau zilele in care telesalariatul isi desfasoara activitatea la un loc de munca organizat de angajator;

c) locul/locurile desfasurarii activitatii de telemunca, convenite de parti;

d) programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa verifice activitatea telesalariatului si modalitatea concreta de realizare a controlului;

e) modalitatea de evidentiere a orelor de munca prestate de telesalariat;

f) responsabilitatile partilor convenite in functie de locul/locurile desfasurarii activitatii de telemunca, inclusiv responsabilitatile din domeniul securitatii si sanatatii in munca in conformitate cu prevederile art. 7 si 8;

g) obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la locul desfasurarii activitatii de telemunca a materialelor pe care telesalariatul le utilizeaza in activitatea sa, dupa caz;

h) obligatia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozitiile din reglementarile legale, din contractul colectiv de munca aplicabil si/sau regulamentul intern, in materia protectiei datelor cu caracter personal, precum si obligatia telesalariatului de a respecta aceste prevederi;

i) masurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul sa nu fie izolat de restul angajatilor si care asigura acestuia posibilitatea de a se intalni cu colegii in mod regulat;

j) conditiile in care angajatorul suporta cheltuielile aferente activitatii in regim de telemunca.ă

