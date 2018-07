Presedintele Iohannis a semnat decretul de numire a lui Felix Banila la sefia DIICOT

Oliver Felix Banila

Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 23 iulie a.c., decretul pentru numirea in functia de procuror-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a domnului Oliver-Felix Banila - pe o perioada de 3 ani.

Propunerea de numire in functia de procuror sef al DIICOT a procurorului Felix Banila a fost trimisa CSM de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in luna mai. Oliver-Felix Banila este procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau si il inlocuieste la conducerea parchetului specializat in investigarea crimei organizate si terorismului pe Daniel Horodniceanu.

Anuntul privind numirea lui Banila a fost facut, luni dimineata, de Administratia Prezidentiala, pe site-ul institutiei.

Felix Banila a primit aviz favorabil din partea Sectiei pentru procurori a CSM. Potrivit motivarii acestui organism, procurorul Banila a identificat solutii pentru imbunatatirea activitatii DIICOT si a prezentat o viziune de ansamblu asupra activitatii Directiei la interviul sustinut in fata Consiliului Superior al Magistraturii.

Totusi, procurorii reuniti in Adunarea Generala a DIICOT au decis luni sa-i trimita o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis, in care solicita respingerea numirii lui Felix Banila in functia de procuror sef al DIICOT, potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres. Potrivit acestora, procurorii de la DIICOT s-au reunit luni in Adunarea Generala si au decis, cu 154 voturi pentru si 47 voturi impotriva, sa solicite sefului statului respingerea numirii lui Felix Banila, propus de ministrul Justitiei, Tudorel Toader.

