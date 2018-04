Presedintele Iohannis l-a eliberat din functie pe procurorul Iulian Preda, condamnat dupa ce a depus acte ca nu ar fi colaborat cu Securitatea

Klaus Iohannis 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretele de eliberare din functie a mai multor magistrati, intre care procurorul Iulian Preda de la Parchetul de pe langa Judecatoria Patarlagele, ca urmare a condamnarii definitive pentru savarsirea unei infractiuni, informeaza Agerpres. In 2016, Iulian Preda a fost suspendat din functie de Consiliul Superior al Magistraturii, ca urmare a trimiterii in judecata dupa ce a depus acte pentru a participa la un concurs din care reiesea ca nu a colaborat cu Securitatea. Ulterior, printr-o decizie a Curtii de Apel Bucuresti, s-a constatat ca a avut calitatea de colaborator al fostei Securitati. "In calitate de procuror, Iulian Preda a participat la c ...