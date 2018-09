Presedintele Iohannis participa la deschiderea dezbaterilor la nivel inalt de la Adunarea Generala a ONU

Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Preşedintele Klaus Iohannis a sosit marţi la sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), unde va participa la deschiderea segmentului la nivel înalt al dezbaterilor generale din sesiunea a 73-a a Adunării Generale a ONU şi în cadrul căreia preşedintele american, Donald Trump, va susţine un discurs. Din delegaţia şefului statului fac parte ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, Ana Birchall, consilierul prezidenţial Bogdan Aurescu, ambasadorul României la ONU, Ion Jinga. Luni, preşedintele Klaus Iohannis a participat la recepţia tradiţională oferită de preşedintele SUA, Donald Trump, şi soţia sa în onoarea şefilor de delegaţii participanţi la Adunarea Generală a ONU. Miercuri, preşedintele Klaus Iohannis va susţine intervenţia naţională în cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a 73 sesiuni a Adunării generale a ONU şi va participa la recepţia oferită de Uniunea Europeană în onoarea şefilor de delegaţii. Sesiunea a 73-a a UNGA are ca temă "Making the United Nations relevant to all people: global leadershipand shared responsabilities for pace, equitable and sustainable societies". Toate cele 193 de ţări membre ale ONU sunt reprezentate în Adunarea Generală, însă nu toate la nivel de şef de stat sau de guvern. Cea de-a 73-a sesiune a Adunării Generale, care se desfăşoară în perioada 18 septembrie - 5 octombrie, este prezidată de María Fernanda Espinosa Garcés, politician şi diplomat din Ecuador. Ea este prima femeie din America Latină şi Caraibe care prezidează Adunarea Generală în 73 de ani şi doar a patra femeie aleasă în această poziţie. Conform ONU, Adunarea Generală din acest an se va concentra pe egalitatea de gen, migraţie şi refugiaţi, munca în condiţii decente, rolul tinerilor în privinţa păcii şi securităţii, sprijinirea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, pe acţiunea climatică şi pe revitalizarea activităţii ONU. AGERPRES/(editor: Florin Marin, editor online: Alexandru Cojocaru)