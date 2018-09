​Presedintele Klaus Iohannis a reiterat dorinta Romaniei de a adera cat mai repede la spatiul Schengen

"Am subliniat sprijinul României pentru gestionarea mai eficientă a frontierelor UE. Am reiterat dorinţa României de a adera cât mai repede posibil la spaţiul Schengen", a spus şeful statului la conferinţa comună cu premierul Regatului Ţărilor de Jos, Mark Rutte, care efectuează o vizită oficială în România.

"Am căzut de acord cu premierul Rutte că agenda viitoare a UE trebuie să îşi găsească o reflectare corespunzătoare şi în bugetul Uniunii pentru perioada post-2020. În acest context, am subliniat că România, ca viitoare Preşedinţie a Consiliului, va acorda o atenţie prioritară negocierilor cu privire la cadrul financiar multianual. Am arătat, de asemenea, că România este gata să se implice în avansarea dezbaterilor şi pe alte teme importante, precum consolidarea uniunii economice şi monetare, temă importantă pe care am detaliat-o. Noi susţinem că este esenţial ca pe această temă să fie asigurată transparenţa faţă de statele membre din afara zonei euro şi ne bucurăm că Olanda sprijină această abordare. Un subiect aparte pe care l-am abordat a fost şi cel al securităţii interne a UE, inclusiv, sigur, din perspectiva migraţiei. Am semnalat intenţia României de a continua să se implice inclusiv din postura de Preşedinţie în consolidarea elementelor de care dispune UE pentru gestionarea acestor teme, şi este mare nevoie de aşa ceva", a afirmat şeful statului.