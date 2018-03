Presedintele Klaus Iohannis, despre atacul terorist din Franta: "Ramanem impreuna in lupta impotriva terorismului"

Klaus Iohannis 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Klaus Iohannis a condamnat, vineri seara, atacul terorist care a avut loc in localitatea Trebes din Franta. "Ramanem impreuna in lupta impotriva terorismului", a scris presedintele pe Twitter, potrivit news.ro. "Condamn cu fermitate atacul care a avut loc la Trebes. Condoleante pentru tragica pierdere de vieti. Ramanem impreuna in lupta impotriva terorismului. Solidaritate cu Franta", a scris presedintele Klaus Iohannis, vineri seara, pe contul de Twitter. Mai multi oameni au fost luati ostatici, vineri, intr-un supermarket din localitatea Trèbes din sudul Frantei, fiind auzite si focuri de arma. Ostaticii au fost eliberati in urma unei actiuni a fort ...