Presedintele Klaus Iohannis: Persoane care indraznesc sa-si expuna public opinia anti-PSD sunt luate in plina zi de Politie“

"Au început acţiuni de neimaginat. Persoane care îndrăznesc, atenţie, să-şi expună public opinia anti-PSD sunt luate în plină zi de Poliţie. Aşa ceva nu s-a mai întâmplat în România din anii întunecaţi ai comunismului. Acolo am ajuns? Să ne întoarcem de unde am plecat? Acolo am ajuns să dăm cu piciorul la ce au construit generaţii de români? Acolo am ajuns să dăm cu piciorul la bunăstarea românilor, la imaginea ţării, la însăşi esenţa, coeziunea între români? Eu vă spun că nu", a afirmat Iohannis.