Presedintele Klaus Iohannis si-a pus semnatura pe o noua lege! Ce obligatie vor avea patronii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Legea Split-TVA intra in vigoare. Klaus Iohannis a promulgat in urma cu putin timp aceasta lege. Potrivit proiectului, sunt obligate sa treaca la split TVA doar companiile in insolventa si cele cu datorii la plata TVA. „Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 27 decembrie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA”, se arata intr-o informare transmisa de Administratia Prezidentiala. Ordonanta privind introducerea split TVA a fost adoptata, la 13 decembrie, de Parlament si a ajuns la promulgare la presedintele Klaus Iohannis. Opozitia a criticat proiectul in plen, afirmand ca, prin aceasta masura, vor fi afectate ...