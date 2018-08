Presedintele Klaus Iohannis sustine ca Guvernul minte in legatura cu rectificarea bugetara. Ce a declarat seful statului

"Iată o nouă minciună marca PSD şi o nouă minciună a Guvernului incompetent Dăncilă. Nu-mi place să repet aceste lucruri, dar nu pot să găsesc alte calificative. Guvernul îi minte pe români şi guvernează într-un mod pe care pot să îl explic doar ca şi cinism, altceva decât cinism nu este. (...) Guvernul poată să facă orice rectificare bugetară fără niciun aviz de la CSAT, fără să îmi ceară părerea, cu excepţia zonei de securitate naţională. Citesc astăzi în gazetă că Guvernul nu poate să dea pensii sau salarii, bani la şcoli, la spitale fiindcă eu nu am dat aviz în CSAT - este o mare, mare minciună. Guvernul poate să facă rectificări pe sănătate, educaţie, pensii, salarii, pe agricultură, aici se prefigurează o catastrofă naţională cu pesta porcină, însă văd că pe dumnealor nu îi preocupă aceste chestiuni, îi preocupă ce fac eu cu CSAT. Am convocat CSAT, însă Guvernul putea să facă orice rectificare dacă asta se dorea", a declarat Klaus Iohannis, vineri, la Sibiu.

"Putem să ne punem întrebarea de ce minte Guvernul? Doar incompetenţa Guvernului cred că nu este o explicaţie suficientă în acest caz. Sunt două ipoteze: prima ipoteză ar fi că cei din Guvern nu citesc legile. Este totuşi o ipoteză puţin verosimilă, fiindcă sunt şi specialişti în Guvern, funcţionari, care citesc legea. A doua ipoteză este mult mai gravă şi ţine de construcţia însăşi a bugetului. Eu am atras atenţia încă de la început că PSD construieşte un buget iresponsabil, un buget care nu poate fi pus în practică şi am atras atenţia în foarte multe rânduri că PSD şi acest Guvern vor ajunge în situaţia de a nu plăti pensii şi salarii fiindcă nu au bani. Cred că această ipoteză este mai probabilă decât prima şi cred că aici Guvernul trebuie să dea nişte răspunsuri foarte clare. Este inadmisibil să construiască o întreagă poveste publică la televizor cum că preşedintele blochează rectificarea bugetară, că nu se pot plăti pensii. Minciună! Se pot rectifica şi pensiile, şi banii pentru şcoli, şi banii pentru spitale, fără niciun aviz de la CSAT, dar având acest Guvern incompetent eu nu pot să dau drumul la un aviz în CSAT fără o analiză foarte temeinică, fiindcă aici vorbim de securitatea naţională, nu de altceva. Am convocat CSAT, vom face o analiză foarte-foarte serioasă a proiectului care priveşte securitatea naţională, restul este răspunderea Guvernului şi nu a altcuiva", a subliniat şeful statului.