Presedintele moldovean Igor Dodon, internat la spital, dupa un accident rutier. In masina ar mai fi fost si mama, sotia si unul dintre fiii sefului de stat (Foto si video)- UPDATE

Doua masini din coloana oficiala presedintelui Republicii Moldova in care se afla presedintele Igor Dodon s-au ciocnit intr-un accident rutier produs in aceasta dupa-amiaza pe traseul Chisinau-Ungheni, in apropiere de orasul Straseni, anunta postul Publika TV, citata de Mediafax.