Presedintele PNL cere stoparea cresterilor salariale pentru bugetari: 'Salariile functionarilor nu trebuie sa depaseasca cresterea din mediul privat'

Ludovic Orban, preşedintele PNL, afirmă că salariile bugetarilor nu ar trebui să fie majorate înainte ca salariile din mediul privat să crească. Potrivit liderului PNL, creşterea salariilor în sectorul public ar fi generat şi criza forţei de muncă.

"Salariile din sectorul public nu trebuie sa creasca decat dupa ce cresc salariile din sectorul privat si in niciun caz cresterea salariilor functionarilor nu trebuie sa depaseasca cresterea din mediul privat. Salariile din sectorul public sunt platite din taxele si impozitele platite de privati si o crestere prea mare devine de nesustinut.

Mai mult decat atat, astazi, criza fortei de munca este accentuata si de o crestere prea mare si prea brusca a salariilor din administratie, pentru ca foarte multi angajati din privat se muta la stat, unde s-a ajuns la situatia sa fie platiti mai bine si unde exigentele nu sunt la fel de mari.

Aproape am ajuns in situatia in care firmele nu mai au pe cine sa angajeze, se inchid afaceri sau nu se mai pot dezvolta si pana la urma nu o sa mai avem din ce plati salariile din sectorul public", scrie Ludovic Orban pe Facebook.

