Presedintele PNTCD cere demisia Patriarhului Daniel: 'O zi neagra pentru Biserica, Hristos, neam si democratie'

Prezenţa slabă la votul de la referendumul pentru căsătorie a generat reacţii vehemente din partea preşedintelui PNŢCD, Aurelian Pavelescu. Acesta solicită demisia Patriarhului Daniel, dar ia la ţintă şi Casa Regală.

"Astazi, daca Referendumul va esua, vom plati toti! Dar, dincolo de politicienii care l-au sustinut, PATRIARHUL DANIEL TREBUIE SA PLECE!

Ieri, 6 octombrie, va ramane in istorie ca o zi neagra pentru Biserica, Hristos, neam si democratie si o mare victorie pentru neo-marxistii globalisti, sorosisti, atei - cum vreti sa le spuneti! Procentul de prezenta la vot sub 6% la referendum este un dezastru, o uriasa rusine pentru poporul roman!

Oare, degeaba au murit in inchisorile comuniste sute de mii de intelectuali, preoti, patrioti, oameni simpli cu frica lui Dumnezeu, in numele credintei si crucii? Se pare ca da! Comunistii au invins, iata! Si urmasii lor, neo-marxistii fara Dumnezeu, pentru care institutia centrala a crestinismului - familia si copiii nascuti sub semnul Duhului -, trebuie calcata in picioare si ucisa, au triumfat!

Ieri a fost o zi ciudata in Bucuresti: nimeni pe strada. Nefiresc. Nu e vorba ca oamenii nu mergeau spre sectiile de votare, ci pur si simplu lipseau. Un oras mort. Oare de ce? Parca viata insasi disparuse, populatia fiind decimata de o boala a mintii si sufletului. Ca si cum chiar Duhul Sfant s-ar fi retras din lume. Sa fi fost numai o parere a mea?

Astazi, Duminica, votul va continua. Sunt, insa, prea dezamagit si obosit pentru orice asteptari. Am sentimentul ca poporul roman s-a instrainat, a fost instrainat intr-atata de comunisti, incat si-a pierdut radacinile si traieste agonic, la mila istoriei.

"Bate-voi pastorul si voi risipi oile turmei", le-a spun Hristos apostolilor la Cina cea de taina. M-am gandit la acest verset. Poporul nu poate exista fara lideri. Vaduviti de cei care ar fi trebuit sa-l conduca, de la liderii politici la cei religiosi, romanii au esuat intr-un adevarat marasm. Astazi, va fi ultima zi a votului.

E clar ca noi, politicienii, n-am reusit sa-i convingem: au reusit, insa, cei de la #Rezist si hoardele barbare ale lui Klaus Iohannis, care i-au tinut in casa!

Vor reusi, oare, preotii - cei ortodocsi, catolici, greco-catolici, neo-protestanti -, azi, in ziua lui Dumnezeu? Ar fi bine, dar ma indoiesc! Iar, daca va fi o infrangere si a lor, Patriarhul Daniel trebuie sa plateasca: SA SE RETRAGA LA O MANASTIRE SI SA LASE TOIAGUL ALTUIA! Degeaba s-a chinuit sa inalte Catedrala Mantuirii, daca turma este pierduta! Ce sens mai are o Catedrala pustie? PREA-FERICIREA VOASTRA, PREGATITI-VA DE PLECARE!", scrie Pavelescu pe Facebook.

Preşedintele PNŢCD mai susţine că "impostorii din Familia Regala, de asemenea, au tradat natiunea".

"Principesa Margareta si Radu Duda al sau, sau viceversa, n-am auzit sa fi dat vreun mesaj pentru acest Referendum, cu ocazia caruia se confrunta doua tabere: prima, care se intemeiaza pe traditie si credinta, a doua, neo-marxismult ateist si globalizant, care doreste distrugerea identitatii popoarelor si o lume fara Dumnezeu.

Dar acesta este chiar rostul pe care chiar ei il clameaza: traditia, istoria, credinta poporului roman, regalitatea fiind un simbol, pe care il vor respectat! Daca acum au tacut. Atunci, la ce bun? O familie regala care nu-si respecta propria menire, care, atunci cand poporul ar fi avut nevoie de un simplul gest de curtoazie, la ce bun?

Ani si ani am militat pentru monarhia constitutionala, chiar pentru vocatia ei istorica, nationala si crestina. M-am izbit, insa, ca de un zid, de lacomia familiei regale, care nu si-a dorit decat bani, pozitie sociala si sinecuri. Cata ipocrizie, ce lipsa de respect impotriva natiunii romane, folosita cinic ca sponsor de lux!

Acest Referendum, iata, are si ceva pozitiv. Este ca o oglinda. Chiar daca va trece, ceea ce imi doresc, dupa acest Referendum lucrurile nu vor mai fi la fel!

Eu sunt european in mod esential, dar tocmai pentru ca sunt roman in mod esential, nu se poate sa fii european si anti-roman, nu aceasta este vocatia Europei pe care eu mi-o doresc. O Europa a radacinilor ei, iar nu transformata intr-un bazar, o Europa a consumismului si noii barbarii in care indivizii sa-si piarda identitatea si sa devina consumatori placizi. Europa are nevoie de traditiile, cultura si identitatea noastra, pentru a ramane Europa si a nu se transforma intr-o bursa de marfuri, omul fiind el insusi o marfa.

Principesa Margareta si Radu Duda al sau, sau viceversa, au optat pentru contrariul, ei insisi o marfa, au tranformat regalitatea in opusul ei, o colectie de suveniruri ieftine, margele de sticla colorata de niciun folos!", mai scrie Pavelescu.

